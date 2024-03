Stephen Curry en politique après la NBA ? C’est possible !

Florian Barré

Stephen Curry semble être un homme aux multiples facettes. Futur membre du Hall of Fame, plus grand tireur de l’histoire de la NBA et icône internationale adulée, le meneur des Golden State Warriors a déjà pensé à une reconversion étonnante. En effet, ce dernier vient de révéler qu'après la fin de sa carrière, il est ouvert à la politique et « peut-être » même à une candidature à la présidence des États-Unis.

Bien qu’il performe toujours à un excellent niveau en NBA, la question de l’avenir de Stephen Curry se pose de plus en plus. Il ne reste pas dix saisons au Splash Brother dans la ligue. Tôt ou tard, le meneur de 35 ans devra annoncer son retrait des parquets. Un moment qu’aucun observateur n’attend avec impatience, si ce n’est pour savoir de quoi sera faite la suite de sa vie professionnelle. Puisqu’il excelle dans tout ce qu’il fait, peu importe la manière dont Curry se reconvertira, ce sera sans doute une réussite.

Curry président ?

Lors d'une apparition sur CBS Mornings , alors qu'il faisait la promotion de son deuxième livre pour enfants, I Am Extraordinary , visant à inciter les plus jeunes à accepter leur unicité, la correspondante nationale de CBS News , Jericka Duncan, a demandé à Curry s'il envisagerait un jour une carrière en politique, en particulier en tant que dirigeant, une fois ses jours de terminés en NBA. Dès lors, la réponse du Warrior a pu en surprendre plus d’un puisqu’il n’a pas renié l’idée.

Curry veut user de son influence pour faire bouger les choses