Shaq dévoile le nom des trois prochaines superstars de la NBA

Florian Barré

Il n’est pas le plus grand fan de Victor Wembanyama si l’on en croit ses multiples déclarations. Pour autant, Shaquille O’Neal - qui compare souvent le prodige tricolore à Bol Bol - a tout récemment fait l’éloge de Wemby et l’a placé parmi les prochaines superstars de la NBA. Par ailleurs, le pivot mythique des Los Angeles Lakers, du Magic d’Orlando et du Miami Heat a ajouté deux autres noms sur cette liste.

Particulièrement cru et dur lorsqu’il s’agit des big men depuis son retrait des parquets, Shaquille O’Neal n’a pas changé de cap cette saison. The Diesel continue en effet de dédier la plupart de ses interventions médiatiques à la relève de la NBA dans la raquette et a dès lors pris l’habitude d’évoquer le cas Victor Wembanyama. À plusieurs reprises, il s’est montré très âpre dans ses avis, le comparant notamment à Bol Bol, pourtant peu utilisé à Phoenix.

NBA : Un Français reçoit la plus grosse amende de la saison https://t.co/JWtdneBG2v pic.twitter.com/gBpe5YEIKo — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

« Ils ne sont pas dans la même catégorie »

Cependant, il a montré de la sympathie à l’égard du phénomène français ce lundi, lors d’une discussion avec Adam Lefkoe dans son Big Podcast : « Entre Paolo Banchero, Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, est-ce que tu penses que l’un d’eux peut passer LE cap ? » a d’abord demandé Lefkoe. Une question à laquelle Shaq a répondu avec nuance. « Déjà, ils ne sont pas dans la même catégorie. Paolo peut passer de ‘très bon joueur’ à ‘star’. Ant’ est déjà proche du statut de ‘superstar’. Tyrese, étant donné que personne ne le regarde, peut vraiment passer à la vitesse supérieure. »

Le top 3 de Shaq !