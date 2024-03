Wembanyama dans «l’histoire de la NBA», il fait son mea culpa

Hugo Chirossel

Numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama a logiquement été considéré dès le début de la saison comme un des favoris au titre de rookie de l’année. S'il a pendant un temps été mis en concurrence avec Chet Holmgren, le Français semble avoir pris le dessus sur son rival dernièrement. De nombreux observateurs sont en train de changer d’avis à ce sujet, notamment JJ Redick, qui estime que Wemby réalise une des meilleures saisons rookies de l’histoire.

La course au titre de rookie de l’année semble d’ores et déjà terminée. Depuis le début de la saison, ils sont deux à se disputer cette récompense. Le numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama, et le numéro 2 de l’édition précédente, Chet Holmgren. Blessé toute la saison dernière, le pivot d’OKC a fait ses débuts en NBA cette année et est donc toujours considéré comme un rookie. Mais depuis quelques semaines, c’est la nouvelle star des Spurs qui a clairement pris le dessus dans ce duel à distance.

« Wembanyama réalise l’une des meilleures saisons rookies de l’histoire de la NBA »

À l’image de JJ Redick, de nombreux observateurs de la NBA sont en train de changer d’avis à ce sujet. L’ancien joueur désormais consultant pour ESPN a fait son mea culpa dans le podcast The Old Man and the Three : « Les fans des Spurs l’ont fait. Ils ont examiné chaque mot, tout notre langage corporel. Je comprends, nous avons changé d’avis. Je l’admets et je m’en excuse. Mais à ce moment-là, je pensais vraiment que Chet Holmgren était le rookie de l’année. À ce moment-là. Wembanyama réalise, selon moi, l’une des meilleures saisons rookies de l’histoire de la NBA. Et je ne pense pas que j’exagère en disant ça. Son niveau récemment est dingue et quand il est sur le parquet, il impacte les victoires . »

Wembanyama : « Ce n’est pas terminé »