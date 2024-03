Une légende de la NBA fait une déclaration forte sur LeBron James

Florian Barré

La semaine passée, LeBron James inscrivait son 40 000e point en carrière. Un moment tout particulier pour le joueur et pour les fans du ballon orange puisque jamais personne n’avait réussi à casser cette barrière avant lui. Carmelo Anthony, ancienne gloire des Denver Nuggets a d’ailleurs tenu un rendre hommage à son ancien coéquipier aux Los Angeles Lakers.

En mai 2023, Carmelo Anthony tirait sa révérence en NBA. Une page qui s’est tournée pour LeBron James puisque les deux hommes ont été adversaires depuis le lycée, mais aussi amis dans la vie. LeBron et Carmelo ont joué ensemble aux Lakers pour ce qui sera finalement la dernière saison de l’ancien franchise player des Nuggets et des Knicks. « Franchement, ça me touche… C’était l’un de mes meilleurs amis quand je suis arrivé en NBA et même avant. Nous avons vécu tellement de moments lorsque nous étions au lycée, que ce soit en compétition l’un contre l’autre ou assis à l’extérieur d’une chambre d’hôtel à 2 ou 3 heures du matin sur les marches d’un hôtel pour parler de notre parcours jusqu’à 17 ans. J’avais 16 ans, il en avait 17, et on discutait de ce que nous pourrions faire à l’avenir, de ce que nous pourrions faire pour nos mères, de ce que nous pourrions faire pour nos familles si nous continuions à nous concentrer sur nos objectifs. Je crois que nous étions une force motrice l’un pour l’autre. Nous étions unis comme les doigts de la main depuis le lycée . » avait déclaré le King lors de l’annonce de la retraite d’Anthony.

« Nous devrions vraiment chérir ces moments »

Ainsi, s’exprimant sur son podcast, Carmelo Anthony, légende de la NBA et des Denver Nuggets, a rendu la pareille à son ami et a imploré les fans d'apprécier le fait que la star des Los Angeles Lakers, LeBron James, ait atteint 40 000 points en carrière. « Tout d'abord, 40 000 points, c'est fou… 40 000, c'est fou. Nous ne verrons jamais ça. Personne ne touche à ces 40 000. Kareem (Abdul-Jabbar) était fou, mais 40 000, c'est différent. J'espère donc que les gens ne l'oublient pas… Je pense que nous devrions vraiment chérir ces moments. Nous sommes pour passer si vite au sujet suivant, au prochain titre et à l'histoire suivante. Mais nous devons chérir ces moments. 40 000, c'est fou. » a-t-il lâché.

LeBron James, toujours plus grand !