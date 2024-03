NBA : Shaquille O’Neal dénigre la défense de Rudy Gobert

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Bien que Rudy Gobert ait remporté le trophée du Défenseur de l’Année en NBA trois fois, il ne fait pas l’unanimité parmi ses pairs. Récemment, Shaquille O’Neal, l’un des meilleurs pivots de l’histoire de la NBA, a critiqué le Français, estimant qu’il n’est pas « un grand défenseur ».

Shaquille O’Neal assure qu’il n’a « jamais pensé que Rudy Gobert était un grand défenseur » . La légende de la NBA n’est pas impressionnée par la défense individuelle du Français, qui est pourtant en route pour un quatrième titre de Défenseur de l’année.

« Je n’ai jamais pensé que Rudy Gobert était un grand défenseur »

« Je n’ai jamais pensé que [Rudy Gobert] était un grand défenseur » , a lancé Shaquille O’Neal dans son dernier podcast. « En réalité, il n’y a pas beaucoup de pivots qui le défient en défense. Il ne défend pas aussi bien contre [Nikola Jokic]. Mais lorsqu’il affronte un autre joueur… il mesure 2,16 m. Bien sûr que s’il quelqu’un fait un lay-up, il va le contrer. »

NBA : Le Français Rudy Gobert perd son partenaire dans la raquette des Timberwolves https://t.co/5BZSg87gUU pic.twitter.com/HGbZfQySrb — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

« Pour moi, la défense, c’est de défendre le gars, de le tenir en échec. Vous voulez m’impressionner ? Maintenez le Joker sous les 15 points. Maintenant, tu joues. C’est bien de bloquer des tirs sur les aides défensives, mais ça ne marchera pas contre des gars comme moi, Nikola Jokic et Joel Embiid » , a continué le membre du Hall of Fame.

Un rôle essentiel pour son équipe, mais peu impressionnant

Ironiquement, les Denver Nuggets de Nikola Jokic, champions NBA en titre l’année dernière, ont reconnu que les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert leur ont posé un véritable défi lors du premier tour des playoffs. Et malgré l’opinion d’O’Neal, le Français se dirige droit vers un quatrième titre de Défenseur de l’année.

En réalité, la défense ne se résume pas à contenir son adversaire. Le rôle de Gobert, en tant que « roamer », est avant tout d’aider ses coéquipiers lorsqu’ils sont dépassés. Ce rôle, de plus en plus populaire en NBA, a un impact significatif sur la défense d’une équipe, même s’il n’implique pas beaucoup de confrontations directes et n’est pas particulièrement impressionnant visuellement. C’est probablement pour cette raison que le pivot sous-estimé par les fans, et apparemment par Shaquille O’Neal.