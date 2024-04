La NBA dévoile le Coach de l’année, l’un des plus jeunes de l’Histoire

Après une superbe saison avec le Thunder, Mark Daigneault a été nommé Coach de l’année en NBA dimanche. L’entraîneur d’Oklahoma City, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs tacticiens de la ligue à seulement 39 ans, a largement surpassé Jamahl Mosley (Orlando Magic) et Chris Finch (Minnesota Timberwolves) dans les votes.

Seulement dans sa quatrième saison en tant que coach en chef du Thunder, Mark Daigneault s’est déjà distingué comme l’un des esprits les plus brillants de la NBA. Maintenant, il a un trophée pour le prouver. L’entraîneur a été nommé Coach de l’Année après sa saison remarquable à Oklahoma City.

Pour les votants, le choix n’était apparemment pas difficile. Daigneault (473 points) a remporté 89 des 99 votes possibles pour la première place, écrasant ses concurrents. Jamahl Mosley (Orlando Magic) est arrivé à la deuxième place (158 points), confortablement devant Chris Finch (Minnesota Timberwolves), qui complète le podium avec 105 points.

