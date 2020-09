Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel n’est pas pressé pour son avenir !

Publié le 10 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. Et le technicien allemand a préféré botter en touche à ce sujet…

Même si le PSG réalisé en cet exercice 2019-2020 la plus belle saison de sa carrière (carton plein de trophées sur le plan national et finale de Ligue des Champions), l’avenir de Thomas Tuchel continue d’être un sujet dans la capitale. L’entraîneur allemand, qui aurait certains désaccords en interne avec Leonardo, n’a plus qu’une seule année de contrat avec le PSG, et sa prolongation ne semble pas à l’ordre du jour. Mais Tuchel ne semble pas encore préoccupé par son cas personnel.

« Ça ne change rien »