Mercato - Real Madrid : Sur la sellette, Zidane tape du poing sur la table

Publié le 22 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Son avenir étant constamment évoqué dans la presse, et particulièrement après des contreperformances comme celle de samedi face à Villarreal (1-1), Zinedine Zidane a assuré que sa détermination de réussir au Real Madrid était sans faille.

Malgré les deux victoires successives face à Huesca et l’Inter, le Real Madrid était retombé dans ses travers juste avant la trêve internationale en s’inclinant lourdement sur la pelouse du FC Valence (4-1). De retour à la compétition après les matchs des sélections, la Casa Blanca n’a pas signé un retour parfait puisqu’elle a été tenue en échec par le Villarreal d’Unai Emery samedi (1-1) malgré une entame de match parfaite avec une réalisation dès la 2ème minute de jeu de Mariano Diaz. Une nouvelle fois interrogé sur son avenir alors que la première partie de saison du Real Madrid n’est pas idyllique, Zinedine Zidane a perdu patience en conférence de presse.

« Continuez à faire votre travail, et moi le mien »