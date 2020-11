Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce message fort sur l’avenir de Claude Puel !

Publié le 27 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que les défaites s’enchainent pour l’ASSE, Claude Puel se retrouve dans une position bien délicate. Pour autant, se séparer du technicien français ne serait pas la solution pour les Verts.

Après un très bon début de saison, l’ASSE est en pleine dégringolade. En effet, les hommes de Claude Puel enchainent les défaites et pointent actuellement à la 16ème place de Ligue 1. Dans le Forez, la situation est donc grave et Claude Puel se retrouve en première ligne face aux critiques. C’est lui qui a initié ce nouveau projet à l’ASSE, basé sur la jeunesse. Un projet qui ne prend toujours pas et forcément, les questions se posent déjà sur l’avenir de Puel. Pourrait-il donc prochainement être remercié par la direction stéphanoise ?

« Ça n’aurait aucun sens de limoger Puel »