Mercato - OM : Les jeux sont faits pour Olivier Giroud !

Publié le 27 novembre 2020 à 5h30 par Th.B.

Olivier Giroud devrait quitter Chelsea dès cet hiver selon la presse anglaise bien que Frank Lampard assure compter sur lui en conférence de presse. De quoi permettre à l’OM de se mettre à rêver.

Cantonné à un rôle de supersub depuis le début de la saison, Olivier Giroud veut plus et l’a déjà fait savoir cette semaine après avoir marqué le but vainqueur face au Stade Rennais en Ligue des champions mardi (2-1). Néanmoins, Frank Lampard pourrait ne pas le conserver et lui offrirait même un bon de sortie si une condition bien précise était respectée d’ici l’ouverture du mercato hivernal. L’OM peut continuer de rêver.

Giroud libre de partir en janvier ?