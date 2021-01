Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face à Pochettino, Tottenham ne se laisse pas faire !

Publié le 3 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Avec Mauricio Pochettino aux commandes, le PSG pourrait notamment aller se servir à Tottenham. Toutefois, face à leur ancien entraîneur, les Spurs sortent les griffes.

Thomas Tuchel remercié, c’est désormais Mauricio Pochettino qui est aux commandes au PSG. De retour dans la capitale, l’Argentin pourrait d’ailleurs ne pas tarder avant de mettre sa patte sur l’effectif parisien. En effet, le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes et Leonardo pourrait saisir l’occasion pour offrir des renforts à Pochettino. Et quoi de mieux que de s’entourer de joueurs qu’il connait sur le bout des doigts ? Outre Christian Eriksen, désormais à l’Inter Milan, le natif de Murphy pourrait se tourner vers certains de ses anciens joueurs à Tottenham, à l’instar de Dele Alli ou encore Hugo Lloris.

Pas de départ pour Alli et Lloris