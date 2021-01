Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a déjà recadré ses joueurs !

Publié le 4 janvier 2021 à 9h15 par G.d.S.S. mis à jour le 4 janvier 2021 à 9h27

Alors qu’il a dirigé dimanche son premier entraînement depuis sa nomination au PSG, Mauricio Pochettino a déjà imposé son style, entre chambrage avec les joueurs mais également consignes strictes.

Mauricio Pochettino l’avait annoncé dès que son arrivée avait été officialisée par le PSG, son niveau d’exigence envers les joueurs serait relativement élevé même s’il aime avoir une relation privilégiée avec eux : « Je suis un entraîneur qui est proche de ses joueurs. L'exigence et l'attente sont élevées, j'aime quand la relation est presque une amitié entre les joueurs et le staff tout entier », indiquait l’entraîneur argentin aux médias officiels du PSG après sa nomination. Et ses mots se sont rapidement traduits par les actes à l’entraînement…

« On arrête de rigoler s’il vous plaît »