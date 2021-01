Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Pochettino, le PSG peut s'attendre à du lourd !

Publié le 4 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Coéquipier de Mauricio Pochettino durant huit saisons à l'Espanyol Barcelone mais également au PSG, Cristobal estime que le club de la capitale peut aller loin avec son nouvel entraîneur.

De retour au PSG après son passage en tant que joueur entre janvier 2001 et 2003, Mauricio Pochettino affiche de grandes ambitions avec le club de la capitale : « Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je remercie les dirigeants du Club de la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes ». Et selon Cristobal, qui a côtoyé Mauricio Pochettino à l'Espanyol Barcelone et au PSG, le technicien argentin peut permettre au club de la capitale d'aller loin en Ligue des Champions.

«Avec Pochettino, Paris peut remporter la Ligue des champions»