Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Tuchel fracasse Leonardo !

Publié le 4 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel a été licencié du PSG en fin d'année, son adjoint, Zsolt Löw, ne digère pas le comportement de Leonardo.

Après la victoire contre Strasbourg (4-0) le 23 décembre dernier, Thomas Tuchel a été reçu par Leonardo qui lui a signifié son licenciement. Il est reproché au technicien allemand sa communication, les résultats depuis le début de saison, mais également le fond de jeu proposé par l'équipe. Le PSG a donc nommé Mauricio Pochettino pour le remplacer, mais au sein du staff de Thomas Tuchel, on n'a toujours pas digéré le licenciement à l'image de Zsolt Löw, adjoint de l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

Zsolt Löw n'épargne pas Leonardo