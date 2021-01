Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino donne déjà le ton pour le mercato hivernal !

Publié le 6 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que plusieurs profils tels que Christian Eriksen et Dele Alli sont annoncés dans le viseur du PSG pour cet hiver, Mauricio Pochettino a préféré calmer le jeu sur le recrutement.

C’est un fait, depuis le renvoi de Thomas Tuchel qui a donc laissé place à Mauricio Pochettino, les spéculations s’enchainent sur le recrutement hivernal du PSG. En effet, le technicien argentin envisagerait de recruter dès cet hiver plusieurs de ses anciens protégés de Tottenham comme Christian Eriksen et Dele Alli. Interrogé à ce sujet en conférence de presse mardi pour sa présentation officielle au PSG, Pochettino a affiché un discours très clair en mettant le recrutement de côté.

« Pas le moment de parler des rumeurs »