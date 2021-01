Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour l’avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 21 janvier 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid est une nouvelle fois en crise cette saison, la presse madrilène a annoncé ce jeudi matin que les doutes étaient forts autour de la figure de Zinedine Zidane. Seulement voilà, malgré cette situation, le Français ne devrait pas être débarqué prochainement.

Au coeur d’une saison poussive avec un effectif semblant être en fin de cycle, le Real Madrid est une nouvelle fois en crise depuis ce mercredi. Et pour cause, le club de la capitale espagnole démarre mal l’année 2021 et reste sur deux revers de suite : le premier la semaine dernière contre l’Athletic Club en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (2-1), le second ce mercredi en Copa del Rey contre le CD Alcoyano (2-1), une modeste écurie de troisième division espagnole. Dans ce contexte, AS a annoncé ce jeudi matin que les doutes entourants la figure de Zinedine Zidane étaient plus vifs que jamais au sein du Real Madrid, où on reprocherait au technicien français le visage affiché par ses hommes depuis le début de saison, mais aussi sa gestion d’effectif avec des jeunes laissés de côté, à l’image de Martin Odegaard.

Zinedine Zidane restera l’entraîneur du Real Madrid jusqu’en fin de saison !

Seulement voilà, malgré cette période délicate traversée par les Merengue , le poste de Zinedine Zidane ne serait pas menacé à court terme. C’est du moins ce qu’annonce MARCA en affirmant que le Champion du Monde 1998 conservera son poste d’entraîneur jusqu’au terme de l’exercice 2020/2021. Ainsi, le Français sera bien là ce week-end pour affronter le Deportivo Alavés en Liga afin de tenter de renverser la vapeur et de sortir de cette crise de résultats. Le board de la Casa Blanca exigerait une réaction de l’équipe actuelle, avec le même entraîneur à sa tête. De son côté, Zinedine Zidane n’aurait pas montré le moindre signe d’une envie d’abandonner ses fonctions. L’examen final pour son cas aura donc lieu au terme de l’exercice en cours, et ce dans un contexte où les dirigeants du Real Madrid seraient pleinement conscients de la nécessité de changer des choses afin de démarrer un nouveau cycle. Mais tout cela sera effectué en fin de saison, et non au beau milieu.

« J'assume la responsabilité »