Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce dans le dossier Upamecano !

Publié le 21 janvier 2021 à 21h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, toujours en quête d’un défenseur central, Dayot Upamecano serait pourtant susceptible de finir au Bayern Munich. D’ailleurs, le président du conseil d’administration bavarois a fait une annonce à ce sujet.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en juillet dernier dans le cadre de la succession de Thiago Silva, Leonardo avait entamé les premières discussions avec le clan Dayot Upamecano pour un éventuel transfert. Et bien que le défenseur de Leipzig ait prolongé son contrat jusqu’en juin 2023, une clause libératoire située entre 40 et 45M€ pourrait permettre au directeur sportif du PSG d’arriver à ses fins avec l’international français. D’ailleurs, Eurosport UK a récemment confirmé que le PSG était toujours dans le coup pour s’attacher les services du natif d’Évreux à l’occasion du prochain mercato estival. Néanmoins, fidèle à ses habitudes, le Bayern Munich ne compterait pas laisser passer une étoile montante de la Bundesliga. Et les Bavarois envisageraient sérieusement de se pencher sur le dossier Upamecano. Le PSG risque de se faire prendre de vitesse.

Le Bayern Munich assure qu’il s’occupera du dossier Upamecano