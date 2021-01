Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez a pris une grande décision pour l'avenir de Zidane !

Publié le 22 janvier 2021 à 11h00 par D.M.

Malgré une défaite surprenante en Coupe du Roi, Florentino Perez n’envisagerait pas de se séparer de Zinédine Zidane en cours de saison.

Le Real Madrid a connu un terrible désillusion ce mardi. Le club merengue a été éliminé, dès son entrée en lice en Coupe du Roi par une équipe de D3, le CD Alcoyano (2-1). Une énorme contreperformance pour Zinédine Zidane, qui voit de nouveau la question de son avenir revenir au premier plan. Déjà menacé en fin d’année 2020 après des matches décevants en Ligue des champions, l’entraîneur français pourrait vivre ses derniers mois au Real Madrid. Des sources proches de la Casa Blanca ont indiqué à ESPN que Zidane devrait rester à son poste jusqu’à l’été prochain, mais qu’une décision sera prise durant l’intersaison.

Zidane ne serait pas menacé à court terme