Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 22 janvier 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Suite aux récents résultats du Real Madrid, l'avenir de Zinedine Zidane a été pointé du doigt. Toutefois, à court terme, l'avenir du technicien français n'est pas menacé. Mais cela ne signifie pas que l'ancien numéro 10 des Bleus sera toujours sur le banc merengue la saison prochaine.

Comme souvent dès que ça tourne mal du côté du Real Madrid, l'avenir de Zinedine Zidane est discuté. Et alors qu'ils sont déjà distancés en Liga par l'Atlético de Madrid, les Merengue viennent de laisser filer l'opportunité de remporter deux trophées. Eliminé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne la semaine dernière par l'Athletic Bilbao (1-2), puis par une équipe de troisième division, CD Alcoyano, dès son entrée en lice en Coupe du Roi, le Real Madrid traverse donc une période délicate. Et Zinedine Zidane, qui connaît parfaitement la Casa Blanca , est conscient de la situation. « Bon, quand on perd, ce sont toujours des choses dont on parle... J'assume la responsabilité et ce qui arrivera arrivera, je suis calme. Quand nous sommes sur le terrain, ce qu'ils veulent, c'est gagner le match. Ils essaient et parfois des choses différentes se produisent. Nous devons l'accepter, je l'accepte et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours », confiait-il devant les médias. Malgré tout, le technicien français n'aurait rien à craindre pour son poste à court terme.

Zidane n'est pas menacé...

Présent au micro de l' After Foot , Frédéric Hermel, correspondant à Madrid pour RMC , s'est prononcé sur l'avenir de Zinedine Zidane et assure qu'il n'est pas menacé dans les prochains jours. Une situation qui s'explique par différents facteurs. Tout d'abord, Florentino Pérez se voit mal prendre une décision aussi radicale alors que le Real Madrid est toujours deuxième de Liga et a terminé premier de son groupe en Ligue des Champions. Mais surtout, les entraîneurs disponibles sur le marché se font rares. Comme l'explique Férédéric Hermel, Massimiliano Allegri ne fait pas l'unanimité en interne tandis que Raul n'a pas encore suffisamment d'expérience pour prétendre au banc du Real Madrid. Le pari tenté avec Santiago Solari a dû refroidir Florentino Pérez.

... mais devrait pas s'éterniser au Real Madrid