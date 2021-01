Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Ces précisions sur le renvoi de Tuchel !

Publié le 26 janvier 2021 à 21h15 par H.G.

Limogé le 23 décembre dernier par le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel aurait notamment subit ce sort en raison de sa perte d’influence sur les stars du vestiaire.

La seconde partie de saison du PSG s’écrit avec un nouvel homme sur son banc. En effet, Thomas Tuchel a été limogé le 23 décembre dernier après la victoire 4-0 des Parisiens contre Strasbourg comme le10sport.com vous l’a annoncé, tandis que Mauricio Pochettino a pris sa succession en paraphant un contrat jusqu’au 30 juin 2024 assorti d’une année en option. L’ancien entraîneur de Tottenham a la lourde tâche d’insuffler un souffle nouveau au PSG, qui sortait d’une première partie d’exercice 2020/2021 poussif malgré le billet obtenu pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au cours desquels le club de la capitale sera opposé au FC Barcelone.

« Neymar et Kylian Mbappé avaient un peu tendance à faire ce qu'ils voulaient »