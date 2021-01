Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone répond à Leonardo pour Messi !

Publié le 25 janvier 2021 à 18h10 par D.M.

Favori pour prendre la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a répondu à Leonardo, qui avait annoncé son intérêt pour Lionel Messi. L’attaquant argentin voit son contrat avec le club catalan prendre fin au terme de la saison.

L’avenir de Lionel Messi continue de faire l’objet de nombreuses spéculations. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, l’attaquant argentin n’a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin au terme de la saison, et son avenir au FC Barcelone demeure incertain. La Pulga voudrait attendre le résultat des prochaines élections présidentielles, prévues en mars prochain, avant de prendre une décision définitive. Mais si Messi décidait de ne pas prolonger son contrat, le PSG pourrait bien tenter de se l’offrir comme l’a reconnu Leonardo dans un entretien à France Football. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » avait déclaré le directeur sportif parisien.

« Nous demandons au PSG d'être respectueux avec le Barça »