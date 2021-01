Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste se confirme pour la succession de Sanson !

Publié le 27 janvier 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que l'OM a officialisé le départ de Morgan Sanson à Aston Villa, le club phocéen aurait déjà les yeux rivés sur son éventuel remplaçant, Mahmoud Dahoud.

Courtisé par plusieurs équipes de Premier League, Morgan Sanson a bel et bien pris le chemin de l'Angleterre. Le milieu de terrain de 26 ans s'est engagé avec Aston Villa pour quatre ans et demi, dans un transfert qui a rapporté environ 18M€ à l'OM. Après s'être offert l'attaquant du Napoli Arkadiusz Milik et le latéral droit de la Fiorentina Pol Lirola, Marseille pourrait maintenant être tenté de frapper un troisième coup d'ici la fin du mercato hivernal et ainsi remplacer Sanson. En ce sens, l'OM pourrait aller chercher son bonheur en Bundesliga.

Dahoud sur les tablettes de l'OM ?