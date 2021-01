Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a encore une chance pour Lingard !

Publié le 27 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Présent en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a évoqué la situation de Jessy Lingard, convoité par l'OM pour remplacer Morgan Sanson.

« On va chercher à remplacer Sanson dans les prochains jours, mais le mercato d'hiver est difficile, je pense que ça va s'accélérer. Si on a l'opportunité d'être actif, on le sera ». Pablo Longoria l'a confirmé, l'OM est en quête d'un joueur pour remplacer Morgan Sanson qui s'est engagé avec Aston Villa. Dans cette optique, le nom de Jessy Lingard revient avec insistance. Toutefois, ces dernières heures, le joueur de Manchester United semblait plus proche de West Ham. Toutefois, Ole Gunnar Solskjaer laisse un espoir à l'OM dans ce dossier.

Lingard est toujours disponible