Mercatp - OM : Le sort de Villas Boas déjà scellé ? Analyse

Publié le 28 janvier 2021 à 7h30 par La rédaction

Ces dernières heures, plusieurs informations concordantes apportent des éléments autour de l’avenir d’André Villas Boas. Analyse.

Après Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club , plusieurs médias s’accordent aujourd’hui à dire que l’Olympique de Marseille a lancé des premiers contacts en direction de Lucien Favre, licencié par le Borussia Dortmund cet hiver, en vue d’une arrivée en fin de saison.

Si l’OM a approché Lucien Favre…

Si ces informations s’avèrent exactes, alors il est possible d’en tirer d’ores et déjà une conclusion claire : le sort d’André Villas Boas est scellé. Si le club phocéen entame des démarches concrètes pour trouver un entraîneur, c’est qu’il a arrêté décision de ne pas repartir avec le coach portugais au-delà du mois de juin. Cette décision est d’autant plus facile à prendre que Villas Boas arrive en fin de contrat cet été, son départ ne coûtera donc rien à l’Olympique de Marseille.