Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 28 janvier 2021 à 6h15 par T.M.

Alors que les questions sont toujours aussi nombreuses à propos de l’avenir de Kylian Mbappé, Luis Fernandez a pris position pour le joueur du PSG.

A un an et demi de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est actuellement en pleine réflexion concernant son avenir. En effet, le champion du monde va devoir prendre une grosse décision pour son avenir. Ne voulant pas prolonger pour prolonger avec le club de la capitale, Mbappé doit donc se poser les bonnes questions. Continuer au PSG ou s’en aller ? Telle est le dilemme qui se pose pour l’attaquant de 22 ans, qui a vu Luis Fernandez lui glisser quelques conseils pour prendre sa décision.

« La meilleure option pour Mbappé est de continuer au PSG »