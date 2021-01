Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Pep Guardiola rend déjà un vibrant hommage à Thomas Tuchel !

Publié le 28 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Ce mardi, Thomas Tuchel est devenu l’entraîneur de Chelsea. De quoi ravir Pep Guardiola, son homologue à Manchester City.

Un mois seulement après son départ du PSG, Thomas Tuchel a déjà retrouvé un emploi. En effet, désormais, c’est à Chelsea que l’Allemand officie. Ce mardi, les Blues ont officialisé la nomination du natif de Krumbach, qui vient ainsi remplacer Frank Lampard sur le banc londonien. Après avoir dirigé sa première session d’entraînement dans la foulée, Tuchel a également connu son premier match avec Chelsea ce mercredi contre Wolverhampton. L’entraîneur de 47 ans entame donc un nouveau chapitre de sa carrière en Premier League, où il a été déjà très bien accueilli.

« Heureux de le voir »