Mercato - PSG : Ce terrible constat sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 27 janvier 2021 à 4h45 par A.M.

Alors qu'il a récemment révélé être en pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé inquiète Eric Di Meco qui estime que sa déclaration n'est pas rassurante pour son avenir.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé sortait enfin du silence au sujet de son avenir. « Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion. La réflexion avance ? Oui, oui bien sûr ça avance et je suis très heureux ici parce que le PSG m'a donné des opportunités incroyables et je suis reconnaissant à vie de ce que le club m'a donné », confiait-il au micro de Canal+. Et selon Eric Di Meco, l'hésitation de Kylian Mbappé n'est pas bon signe pour le PSG.

«Quand tu pars pour rester, tu le sais rapidement»