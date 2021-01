Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation ahurissante sur Lionel Messi !

Publié le 27 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG tenterait de convaincre Lionel Messi en vue de la saison prochaine, La Pulga prendrait déjà des cours de français !

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » Il y a quelques jours, dans les colonnes de France Football , Leonardo confirmait qu'il restait à l'affût pour Lionel Messi dont le contrat arrive à échéance en juin prochain au Barça. Et à en croire les informations de Geoffroy Garétier, le PSG est idéalement placé.

Messi apprend le français