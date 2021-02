Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel s'active pour résoudre cet énorme chantier !

Publié le 1 février 2021 à 12h10 par La rédaction

Claude Puel souhaiterait boucler l'arrivée d'un attaquant avant la fin du mercato hivernal et suivrait la situation de plusieurs joueurs.

« Le mercato prend fin ce lundi à minuit ? On est attentif à ce qu’il peut se présenter tout en essayant de garder une certaine cohérence et ne pas faire n’importe quoi. Dans un dernier jour, il faut rester calme et l’affût » a déclaré Claude Puel ce dimanche après la victoire de son équipe face l’OGC Nice. L’ASSE espère notamment recruter un attaquant et suit plusieurs joueurs. Comme annoncé par le 10 Sport, les Verts ont relancé la piste M’Baye Niang et font le forcing pour le recruter. Mais les dirigeants stéphanois ont activé d’autres pistes après leur échec dans le dossier Mostafa Mohamed.

Larin et Bayo dans le viseur de l’ASSE