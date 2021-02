Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première tendance se dégage pour l’avenir de Messi !

Publié le 1 février 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 1 février 2021 à 17h35

Tandis que son contrat au FC Barcelone a été révélé aux yeux du monde, plusieurs observateurs du club catalan estiment que Lionel Messi doit s’en aller afin de soulager les finances du Barça. Cependant, cet avis n’est pas partagé par Joan Laporta et Victor Font, tous deux confiants sur le fait que l’Argentin prolongera même son bail.

À près de six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi est à un tournant de sa carrière. En effet, après avoir voulu quitter son club de toujours l’été dernier, l’international argentin aura l’occasion de s’en aller librement le 30 juin prochain une fois son bail terminé. Cependant, les candidats à l’élection présidentielle du Barça prévue le 7 mars prochain entendent tout faire afin de le convaincre de prolonger son aventure en Catalogne. Seulement voilà, les révélations sur le salaire de Lionel Messi ont jeté un froid sur son avenir au FC Barcelone. Effectivement, El Mundo a dévoilé que le dernier contrat qu’il a signé en 2017 lui permet de toucher jusqu'à plus de 555 M€ au total d'ici au 30 juin prochain. Ainsi, plusieurs observateurs du Barça estiment que les soucis financiers des Blaugrana sont causés par ce contrat pharaonique de La Pulga . Néanmoins, cet avis n’est pas partagé par Joan Laporta…

« J'ai des indications qui prouve qu'il est bien à Barcelone et qu'il veut rester ici »

En effet, interrogé sur ce fameux contrat et l’avenir de Lionel Messi, le candidat favori à la victoire de l’élection présidentielle du FC Barcelone a confié s’être entretenu par message avec le natif de Rosario. Ainsi, il lui aurait dit de ne pas se préoccuper de toutes les polémiques autour de sa situation contractuelles. Plus encore, Joan Laporta a affiché toute sa confiance quant au fait qu’il parviendra à le prolonger puisque, selon lui, Lionel Messi voudrait rester au FC Barcelone. « Hier, je lui ai envoyé un message et je l'ai encouragé. Je lui ai dit de ne pas prêter attention à cette nouvelle. J'ai des indications qui prouve qu'il est bien à Barcelone et qu'il veut rester ici. Ce dont Messi a besoin, c'est de faire confiance à un projet sportif. Il veut une proposition compétitive du point de vue sportif. Il veut le Barça. Il n'est pas vrai que Messi commande plus que le président. Ce qu'il veut, c'est être pris en compte pour qu'il y ait un bon projet sportif », a indiqué Joan Laporta dans un entretien accordé à RAC1 .

« Messi veut rester au Barça, l’argent n’est pas ce qui le motive »