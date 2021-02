Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait une nouvelle grosse annonce pour Messi !

Publié le 1 février 2021 à 17h10 par A.M.

Favori à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta assure que Lionel Messi veut rester et qu'il tentera tout pour lui offrir le meilleur projet sportif.

Initialement prévues le 24 janvier, les élections à la présidence du FC Barcelone ont été reportées au 7 mars. Un scrutin duquel Joan Laporta est le grand favori. Ancien président du Barça, Laporta sait que sa première mission sera de conserver Lionel Messi, dont le contrat s'achève en juin prochain. Une mission compliquée, d'autant plus suite aux révélations d'El Mundo sur le contrat de La Pulga. Mais il assure qu'il fera tout pour le conserver et qu'il sait comment s'y prendre.

Laporta rassure Messi