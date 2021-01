Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria définitivement fixé pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 31 janvier 2021 à 19h45 par A.C.

Pour remplacer Morgan Sanson à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria multiplie les pistes en cette fin de mercato.

Il ne reste plus que quelques heures avant la fermeture des portes et l’Olympique de Marseille n’a pas encore terminé son mercato. Avec le départ de Morgan Sanson, qui a rejoint Aston Villa comme nous vous l’avions annoncé sur le10sport.com, André Villas-Boas a réclamé l’arrivée d’un milieu de terrain. Pablo Longoria travaillerait d’arrache-pied et en Italie on a récemment annoncé un contact entre l’OM et Villarreal, pour Francis Coquelin. Mais ce dossier, qui semblait déjà mal embarqué, serait sur le point de tomber à l’eau.

Coquelin sur le point d’échapper à l’OM