Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme annonce de la presse brésilienne sur Jorge Sampaoli !

Publié le 20 février 2021 à 15h30 par B.C. mis à jour le 20 février 2021 à 15h32

Priorité de Pablo Longoria pour la succession d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli se rapprocherait encore un peu plus de l’OM selon la presse brésilienne. Les deux parties auraient en effet trouvé un accord verbal, de quoi rendre l’arrivée de l’Argentin très probable.

Mécontent des choix de sa direction durant le mercato hivernal, André Villas-Boas a surpris son monde en annonçant sa démission au début du mois. Une décision qui a bien évidemment secoué l’OM, obligé de rapidement rebondir pour dénicher un nouveau coach. Alors que Nasser Larguet assure l’intérim suite à la mise à pied du Portugais pour ses propos, Pablo Longoria a activé de nombreuses pistes pour parvenir à ses fins. Comme vous l’a annoncé le 10 Sport, Lucien Favre, Maurizio Sarri et Rafael Benitez ont notamment repoussé les avances marseillaises, tous réticents à l’idée de prendre un club en cours de saison. La tendance est toutefois différente avec Jorge Sampaoli. Actuellement en poste au Brésil du côté de l’Atlético Mineiro, l’entraîneur de 60 ans est aujourd’hui la priorité de Pablo Longoria. Le10Sport.com vous révélait le 17 février dernier qu’un accord était tout proche d’être trouvé entre les deux parties, et ce ne serait plus qu’une question de jours désormais.

L’Atlético Mineiro ne veut plus de Sampaoli

Selon les informations de Globoesporte , le départ de Jorge Sampaoli ne fait plus beaucoup de doute. Sauf énorme retournement de situation, l’Argentin quittera l’Atlético Mineiro la semaine prochaine, dès la fin du championnat brésilien, une rupture souhaitée par le club lui-même. Ces dernières semaines, les relations seraient en effet devenues compliquées entre l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste et l’écurie auriverde. L’Equipe annonçait déjà cette semaine que Sampaoli ne faisait pas l’unanimité en interne en raison de son comportement et de ses relations distantes, un malaise confirmé par le média brésilien. Globoesporte ajoute qu’un départ à l’amiable est donc bien à l’ordre du jour, et l’Atlético Mineiro ne fera rien pour conserver son entraîneur tant qu’une indemnité estimée à 600 000€ lui est versée, et tout semble indiquer que c’est bien l’OM qui devrait débourser ce montant.

Un accord verbal avec l'OM évoqué au Brésil