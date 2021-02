Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tente un pari pour l’été prochain !

Publié le 22 février 2021 à 17h00 par Th.B.

Ayant de gros problèmes financiers, le FC Barcelone tenterait de trouver les bonnes opportunité sur le marché des transferts et se pencherait concrètement sur l’option Aleksander Isak depuis quelque temps désormais.

Le projet du FC Barcelone va prendre un tournant à 180° dans les prochaines semaines. En effet, le 7 mars, les socios éliront leur futur président. Qui de Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sera la nouvelle figure forte du Barça ? Bien que Laporta, ancien président du club de 2003 à 2010 fasse figure de favori, nul ne sait réellement qui sortira vainqueur de cette campagne électorale. Seule certitude, le FC Barcelone se trouve belle et bien en crise d’un point de vue financier et en délicatesse sportivement parlant. Potentiellement éliminé de toutes les coupes d’ici le 10 mars et le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions, le club va devoir trouver le moyen de conserver Lionel Messi, dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Pour le remplacer, des grands noms sont annoncés comme Erling Braut Haaland ou encore Kylian Mbappé. Mais une tout autre piste serait susceptible d’être concrètement suivie par la future direction.

Aleksander Isak, l’élu du Barça ?