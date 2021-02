Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se bouscule en coulisses pour Haaland !

Publié le 22 février 2021 à 16h10 par H.G.

Alors qu’Erling Braut Haaland séduit toute l’Europe avec ses performances au Borussia Dortmund, de nombreuses écuries auraient coché le nom de l’attaquant norvégien.

Il est sans conteste l’attaquant à la mode en Europe depuis un peu plus d’un an. Et pour cause Erling Braut Haaland enchaine les buts avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2019 en provenance du RB Salzburg, chose ayant achevé de convaincre les plus grands clubs européens de son talent. Ainsi, fort logiquement, bon nombre d’entre-eux seraient intéressés par la perspective de l’accueillir l’été prochain. Parmi ceux-ci figurent notamment le Real Madrid et le FC Barcelone, fréquemment annoncés sur les traces d’Erling Braut Haaland depuis maintenant plusieurs mois.

La Juventus et des clubs anglais apprécient aussi Erling Braut Haaland !