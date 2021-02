Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé et Haaland vers une opération légendaire à 852M€ ?

Publié le 22 février 2021 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 22 février 2021 à 8h32

Annoncés avec insistance dans le viseur du Real Madrid pour l’été prochain, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient symboliser à eux deux un investissement colossal de plus de 850M€ de la part du club merengue. Explications.

Ce n’est plus tellement un secret, le Real Madrid aurait des vues sur Kylian Mbappé, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG, ainsi que sur Erling Haaland (Borussia Dortmund) pour renforcer son attaque. Une double opération particulièrement ambitieuse sur le papier pour la formation de Zinedine Zidane, et qui aurait donc forcément un coût pharamineux…

Les calculs XXL pour Mbappé et Haaland