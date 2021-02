Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Ferland Mendy sur son échec au PSG

Publié le 22 février 2021 à 5h30 par T.M.

Aujourd’hui au Real Madrid, Ferland Mendy aurait très bien pu évoluer au PSG. Mais pour l’international français, cela ne s’est pas si bien passé que cela au centre de formation.

En seulement quelques saisons, Ferland Mendy a connu une ascension fulgurante. Révélé sous le maillot du Havre, le latéral gauche a ensuite totalement explosé à l’OL, ce qui lui a ouvert les portes du Real Madrid de Zinedine Zidane. Aujourd’hui, l’international français évolue donc au sein de la Casa Blanca. Mais avant d’en arriver là, Mendy a également connu quelques galères, comme lors de son passage au PSG durant sa jeunesse, alors qu’il avait intégré le centre de formation du club de la capitale.

« J'ai fait deux ans là-bas, et puis j'ai eu une blessure »