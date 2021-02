Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle à 30M€ pour cet attaquant ?

Publié le 22 février 2021 à 18h10 par Th.B.

Dirigeant de la section sportive du FC Barcelone jusqu’aux élections présidentielles qui se tiendront le 7 mars prochain, Ramon Planes superviserait depuis plusieurs semaines Alexander Isak. Néanmoins, le Borussia Dortmund pourrait poser problème au Barça pour le buteur de la Real Sociedad.

C’est bientôt le grand jour pour les socios du FC Barcelone. Les fidèles supporters du Barça auront le loisir de nommer leur futur président et administration le 7 mars prochain. Jusque-là, le président par intérim Carles Tusquets et le dirigeant de la section sportive Ramon Planes continueront de gérer le club, comme ils le font depuis la démission de Josep Maria Bartomeu à la fin du mois d’octobre. Selon ESPN , Planes ne resterait pas les bras croisés jusqu’à ce rendez-vous crucial pour l’avenir du FC Barcelone qui n’est pas au mieux à la fois financièrement que sportivement. En effet, Ramon Planes travaillerait sur le dossier Alexander Isak, avant-centre de la Real Sociedad et international suédois de 21 ans. Mais le Barça verrait un obstacle se dresser sur sa route.

Une clause de rachat à 30M€ pour Isak ?