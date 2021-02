Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fixe une condition surréaliste pour son avenir !

Publié le 22 février 2021 à 17h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne serait pas fermé à l'idée de prolonger, mais pas à n'importe quelles conditions.

Quel sera l'avenir de Kylian Mbappé ? C'est une question qui va tenir en haleine tous les fans de football. Et pour cause, le contrat du Champion du monde prend fin en juin 2022 et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé son bail ce qui laisser planer le doute sur son avenir. Après sa démonstration contre le FC Barcelone mardi (4-1), Kylian Mbappé évoquait d'ailleurs son avenir. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », assurait-il au micro de RMC Sport.

Mbappé veut pouvoir choisir la date de son départ