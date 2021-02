Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG... Sergio Ramos sur le point de prendre une grande décision ?

Publié le 22 février 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors qu'il arrive en fin de contrat, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé au Real Madrid, de quoi susciter l'intérêt de plusieurs clubs européens, à l'instar du PSG. Pour autant, le défenseur ne semble pas enclin à quitter la capitale espagnole.

Parmi les nombreux feuilletons qui font couler énormément d'encre ces derniers temps se trouve celui de Sergio Ramos. L'emblématique défenseur et capitaine du Real Madrid, dont le contrat prend fin en juin prochain, n'a toujours pas prolongé pour le moment. Pire encore, les négociations entre les différentes parties n'avancent pas en raison de divergences concernant un nouveau bail. De quoi susciter l'intérêt des écuries européennes, à l'instar du Paris Saint-Germain ou de la Juventus par exemple. Pour autant, Sergio Ramos n'envisagerait aucunement de quitter le Real Madrid, club au sein duquel il aimerait même finir sa carrière.

« D'après ce qu'on m'a dit, Ramos n'envisage même pas la possibilité de changer de club »