Mercato - PSG : Al-Khelaïfi passe à l'action dans un dossier XXL !

Publié le 22 février 2021 à 18h45 par Th.B.

David Alaba semble être promis au Real Madrid. Néanmoins, le PSG ne lâche pas l’affaire et continue de pousser pour l’attirer à Paris, comme le10sport.com vous l’a récemment assuré.

« J'ai pris la décision de partir du Bayern Munich à la fin de cette saison pour essayer quelque chose de nouveau ». Voici une partie du message que David Alaba faisait passer la semaine dernière lors d’une conférence de presse. Après 13 ans passés en Bavière, Alaba a pris la décision de s’en aller en fin de saison, moment où son contrat arrivera à expiration, lui qui a absolument tout gagné avec le Bayern Munich. Place à un nouveau challenge au Real Madrid ? D’après diverses sources dont Fabrizio Romano, un accord verbal aurait bien été convenu entre le clan Alaba et le champion d’Espagne pour un contrat jusqu’en juin 2025. Mais le PSG ne compte pas baisser les bras pour autant dans ce dossier. Le10sport.com vous assurait le 9 février dernier que Leonardo gardait le contact avec l’entourage pour qu’une arrivée au PSG se dessine. Et la tendance a été confirmée par RMC Sport.

Al-Khelaïfi apporterait son grain de sel dans le dossier Alaba

Sur son compte Twitter , Loïc Tanzi a révélé que le PSG serait toujours en course pour gratuitement s’attacher les services de David Alaba qui sera libre de tout contrat en juin prochain. D’ailleurs, selon le journaliste de RMC Sport , des discussions entre le clan Alaba et le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo auraient déjà bien eu lieu. Bien que le Real Madrid soit la priorité du joueur, les dés ne seraient pas encore jetés.