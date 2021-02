Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel révèle une offensive colossale du Qatar pour une star !

Publié le 22 février 2021 à 16h45 par D.M. mis à jour le 22 février 2021 à 16h50

Alors que Chelsea affronte l’Atlético ce mardi en Ligue des champions, Thomas Tuchel a reconnu que le PSG avait tenté de recruter Luis Suarez l’été dernier. Mais l’attaquant uruguayen a finalement opté pour le club madrilène.

Luis Suarez a mis fin à son aventure catalane lors du dernier mercato estival. Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, l’attaquant uruguayen a finalement rejoint l’Atlético. Toutefois, le joueur ne manquait pas de prétendants et le PSG avait tenté de le recruter avant qu’il rejoigne le club madrilène. Le 25 août dernier, le 10 Sport vous annonçait en exclusivité que les dirigeants qataris de la formation parisienne voulaient faire venir Luis Suarez à Paris. Une information confirmée ce lundi par Thomas Tuchel, ancien coach du PSG et aujourd’hui en poste à Chelsea.

« Nous avons tenté le coup mais il a choisi l'Atletico »