Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a une occasion à saisir avec cette star de Premier League !

Publié le 22 février 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino aurait coché le nom d’Harry Kane afin de compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait bel et bien avoir une carte à jouer dans ce dossier.

Le cas Kylian Mbappé commence à devenir urgent au sein du PSG. Et pour cause, arrivant au terme de son contrat le 30 juin 2022, le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre l’été prochain afin de s’épargner le risque d’un départ libre un an plus tard. Et si cela venait à arriver, l’écurie francilienne devrait rapidement rebondir en recrutant un remplaçant. Ce dernier pourrait être Harry Kane à en croire les informations dévoilées ce dimanche par The Mirror , le quotidien britannique expliquant pour l’occasion que le buteur de Tottenham entretiendrait toujours une bonne relation avec Mauricio Pochettino.

Harry Kane pourrait demander son départ de Tottenham en fin de saison !