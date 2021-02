Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero afficherait une grosse préférence pour son avenir !

Publié le 22 février 2021 à 23h45 par D.M.

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, Sergio Agüero serait sur les tablettes des plus grands clubs européens, et notamment du PSG. Toutefois, l’Argentin souhaiterait rester en Premier League et prolonger son bail avec son équipe actuelle.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino voudrait piocher en Angleterre pour renforcer le secteur offensif. The Mirror indiquait ce dimanche que le technicien, passé par Tottenham, souhaiterait recruter Harry Kane en cas de départ de Kylian Mbappé. Par ailleurs, le journaliste de la Sexta , José Alvarez, a annoncé que Leonardo avait de son côté entamé des contacts avec Sergio Agüero, en fin de contrat en juin prochain avec Manchester City. La Juventus, l’Inter et le FC Barcelone suivraient également de près la situation.

Agüero privilégierait une prolongation de contrat avec Manchester City