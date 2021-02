Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG… Sergio Ramos aurait tranché pour son avenir !

Publié le 22 février 2021 à 19h30 par B.C. mis à jour le 22 février 2021 à 19h31

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid, et le PSG apparaît comme l’un des prétendants les plus déterminés dans ce dossier. Cependant, d’après les derniers échos en provenance d’Espagne, un accord pourrait prochainement être trouvé entre le défenseur et son club.

Figure du Real Madrid depuis son arrivée en 2005, Sergio Ramos voit son avenir s’inscrire en pointillé. Le défenseur de 34 ans arrive en effet en fin de contrat et ne parvient pas à trouver d’accord avec Florentino Pérez pour sa prolongation. Réticent dans un premier temps à l’idée d’offrir un nouveau bail de plusieurs années à son joueur, le président merengue aurait finalement revu sa position, mais attendrait un geste du capitaine madrilène dans ce contexte de crise sanitaire. Ainsi, le Real Madrid est disposé à offrir le même salaire à l’Espagnol, soit 12M€, avec toutefois une baisse automatique de 10% comme c’est le cas avec le reste de l’équipe. Une demande qui bloque pour l’heure l’avancée des négociations, et qui ouvre la porte à un départ de Sergio Ramos dans les prochains mois.

« D'après ce qu'on m'a dit, Ramos n'envisage même pas la possibilité de changer de club »

Alors que les médias espagnols étaient pendant un temps optimistes sur l’issue de ce dossier, on commence à douter de l’autre côté des Pyrénées, d’autant que plusieurs cadors seraient à l’affût sur Sergio Ramos, à commencer par le PSG. Le Real Madrid peut néanmoins compter sur la volonté du joueur de finir sa carrière européenne dans la capitale espagnole. De plus, les deux camps se sont rapprochés suite à la blessure de Sergio Ramos et au test positif au Covid-19 de Florentino Pérez. S’ils n’auraient pas discuté d’une prolongation, les deux hommes ont en tout cas renoué le dialogue, ce qui pourrait être un tournant selon la presse ibérique. Sur la Cadena Ser, plusieurs journalistes ont d’ailleurs indiqué que la situation évoluait désormais favorablement pour la Casa Blanca . « Je pense que le temps joue en faveur d'un accord entre Sergio Ramos et le Real Madrid , a notamment confié Julio Pulido. Je pense que cela ne prendra pas longtemps, je suis toujours optimiste. Je pense que Sergio Ramos annoncera bientôt sa prolongation avec le Real Madrid et qu'ils veulent tous les deux résoudre cette situation, ils se sont beaucoup blessés l'un l'autre. Mon sentiment est que Sergio Ramos va faire un effort pour rester au Real Madrid. Ils sont condamnés à se comprendre. D'après ce qu'on m'a dit, Ramos n'envisage même pas la possibilité de changer de club . »

« Son prix est inabordable pour de nombreux clubs européens »