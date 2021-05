Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Koeman... Laporta prend rendez-vous !

Publié le 14 mai 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Joan Laporta n'aurait pas tranché au sujet de Ronald Koeman. L'avenir du Néerlandais demeure toujours aussi incertain, alors que plane sur lui l'ombre de Xavi.

Tenu en échec lors de ses dernières rencontres, par l’Altético et par Levante, le FC Barcelone a laissé filer de précieux points dans la lutte pour le titre. Troisième du championnat à quatre points des Colchoneros, le club catalan a certainement dit adieu au sacre. Un résultat décevant qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur l’avenir de Ronald Koeman. Arrivé l’été dernière sous l’ère Josep Maria Bartomeu, le technicien néerlandais est lié au FC Barcelone jusqu’en 2022, mais Joan Laporta pourrait n’avoir aucun scrupule à le laisser partir cet été. Conscient de la fragilité de sa position, Koeman comprend les interrogations sur son avenir. « Je suis touché. On avait des attentes. On pointe toujours les entraîneurs du doigt. Je comprends qu’après cette deuxième période, il y ait des interrogations » avait-il confié il y a quelques jours. Afin de mettre les choses au clair, l’entraineur du FC Barcelone a déjeuné avec son président ce jeudi.

Une décision prise pour Koeman dans les prochains jours

« C’était un repas calme entre le coach et le président » a confié ce jeudi Joan Lapota, évoquant « une bonne ambiance ». Au cours de cet entretien, il aurait été question de la prestation décevante du FC Barcelone face à Levante. Le président du club catalan a évoqué les mauvais résultats de son équipe avec l’entraîneur, mais selon El Chiringuito , il n’aurait aucunement été question de son avenir. Et pour cause, Laporta souhaiterai attendre la fin de la saison avant de trancher et prendre une décision définitive. Mais selon certains médias espagnols, l’affaire serait sur le point d’être réglée. Selon la Cuatro , le dirigeant aurait des gros doutes sur Koeman et pourrait se séparer de lui dans les prochains jours. Le responsable catalan aurait d’ailleurs déjà commencé à se pencher sur l’identité de son remplaçant..

Xavi voudrait retourner au Barça malgré sa prolongation