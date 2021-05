Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros départ est déjà programmé pour cet été…

Publié le 15 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat ne serait pas spécialement d’actualité, Boubacar Kamara serait vendu par l’OM cet été si une offre suffisamment satisfaisante était transmise à Pablo Longoria.

À l’instar du dernier mercato estival, Boubacar Kamara serait susceptible d’une nouvelle fois animer le marché des transferts de l’OM. Le minot marseillais voit son contrat expirer en juin 2022 et ne semble pas être sur le point de trouver un terrain d’entente avec Pablo Longoria et l’ensemble de la direction phocéenne pour le rallonger. De ce fait, un transfert serait plus qu’une simple option en l’état actuel des choses. Et le défenseur central de formation reconverti en milieu de terrain défensif devrait bel et bien changer d’air à l’intersaison.

Boubacar Kamara future vente de l’OM