Mercato - OM : Une décision fracassante prise par Sampaoli ?

Publié le 15 mai 2021 à 9h10 par A.C.

Duje Caleta-Car, défenseur important de l’Olympique de Marseille ces dernières années, semble se diriger vers un départ.

L’Olympique de Marseille souhaite faire un mercato ambitieux... et pour cela il faut de l’argent. Ainsi, Pablo Longoria semble prêt à boucler plusieurs ventes, acceptant même de se séparer des cadres de l’équipe. Cela pourrait être le cas de Duje Caleta-Car, arrivé à l’OM en 2018 et qui possède une très belle cote à l’étranger. Cet hiver, le joueur aurait d’ailleurs déjà pu quitter l’OM, pour Liverpool. « J’ai bien reçu une offre de Liverpool » avait avoué Caleta-Car, en février dernier. « Mais avec le club, nous avons décidé que je resterai. Marseille est aussi un grand club, qui m'a beaucoup donné et j’ai encore beaucoup de progrès à faire ».

Caleta-Car aurait été écarté par Sampaoli