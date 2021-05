Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli discute bien avec cette star étrangère…

Publié le 16 mai 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de Jorge Sampaoli depuis la nomination du technicien argentin sur le banc de l’OM, Arturo Vidal a confirmé avoir des échanges avec son ancien mentor.

Le départ de Boubacar Kamara se précisant de jour en jour à l’OM, qui pourrait alors venir lui succéder au poste de milieu défensif la saison prochaine ? Depuis son arrivée au poste d’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli aurait un rêve : collaborer de nouveau avec Arturo Vidal, qu’il avait déjà dirigé par le passé en sélection du Chili. D’ailleurs, le milieu de terrain de l’Inter Milan ne semble clairement plus entrer dans les plans du club nerazzurro , ce qui pourrait faire les affaires de Sampaoli à l’OM. Et si l’opération s’avère déjà compliquée sur le plan financier, Vidal a confié dans un entretien accordé à ESPN Chili avoir des échanges avec l’entraîneur marseillais.

« Nous parlons souvent avec Sampaoli… »