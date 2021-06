Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo recalé par une recrue du FC Barcelone ?

Publié le 2 juin 2021 à 22h45 par La rédaction

Fraichement arrivé gratuitement au FC Barcelone après être arrivé en fin de contrat avec Manchester City, Eric García était courtisé par d'autres grands clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Le PSG a raté une affaire en or. Décidé à ne pas prolonger du côté de Manchester City, Eric García pouvait signer où il le souhaitait cet été. Libre de tout contrat, le défenseur international espagnol, qui va disputer l'Euro, était certainement l'un des meilleurs coups du mercato estival. De quoi avoir de nombreux prétendants en cette période de crise, pour le recruter sans indemnités de transfert.

García a refusé le PSG